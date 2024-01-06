Трубин и Лунин - в ТОП-10 самых дорогих вратарей до 25 лет по версии CIES

Голкиперы Бенфики и Реала заняли заслуженные места в рейтинге.

Футбольная обсерватория CIES в социальных сетях опубликовала список самых дорогих вратарей возрастом до 25 лет.

Так, в списке нашлось место сразу двум украинским голкиперам, а именно Анатолию Трубину и Андрею Лунину.

Страж ворот Бенфики занял третье место с оценочной стоимостью 58,3 миллиона евро. Его коллега по амплуа из мадридского Реала расположился на девятой строчке - его стоимость оценивается в 25,1 миллиона.

Лидером же рейтинга является вратарь Порту и сборной Португалии Диогу Кошта (73,4 миллиона), а сразу за ним идет Джанлуиджи Доннарумма из ПСЖ (69 миллионов).

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Ранее Анатолий Трубин поделился мыслями насчет необычного календаря португальской Примейры - украинский голкипер не привык к тому, что национальный чемпионат не уходит на зимний перерыв.

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