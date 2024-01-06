Трубин и Лунин - в ТОП-10 самых дорогих вратарей до 25 лет по версии CIES
Футбольная обсерватория CIES в социальных сетях опубликовала список самых дорогих вратарей возрастом до 25 лет.
Так, в списке нашлось место сразу двум украинским голкиперам, а именно Анатолию Трубину и Андрею Лунину.
Страж ворот Бенфики занял третье место с оценочной стоимостью 58,3 миллиона евро. Его коллега по амплуа из мадридского Реала расположился на девятой строчке - его стоимость оценивается в 25,1 миллиона.
Лидером же рейтинга является вратарь Порту и сборной Португалии Диогу Кошта (73,4 миллиона), а сразу за ним идет Джанлуиджи Доннарумма из ПСЖ (69 миллионов).
Top estimated transfer values, U2⃣5⃣ goalies— CIES Football Obs (@CIES_Football) January 6, 2024
🥇 #DiogoCosta 🇵🇹 (#FCPorto) €73m
🥈 #GianluigiDonnarumma 🇮🇹 (#PSG) €69m
🥉 #AnatoliyTrubin 🇺🇦 (#SLBenfica) €58m#Mamardashvili #Chevalier #Verbruggen #Bazunu #Meslier #Lunin #Vandevoordt
Top 💯 overall 👉 https://t.co/P1kLZlwUcZ pic.twitter.com/mvbXXjOwVU
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Ранее Анатолий Трубин поделился мыслями насчет необычного календаря португальской Примейры - украинский голкипер не привык к тому, что национальный чемпионат не уходит на зимний перерыв.
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