Не Кривцов: Интер Майами продал центрального защитника в Ривер Плейт

С этим игроком украинец ни разу не пересекался.

Интер Майами на своем официальном сайте объявил о продаже центрального защитника.

Клуб из Флориды покинул Леандро Гонсалес Пирес, который отправился на родину в Ривер Плейт, воспитанником которого он является и где он провел последние два года на правах аренды.

Согласно Transfermarkt, за трансфер 31-летнего центрбека аргентинский клуб заплатил 182 тысячи евро.

"Клуб хотел бы поблагодарить Леандро за его вклад как на поле, так и за его пределами, и желает ему всего наилучшего в будущем", - говорится в заявлении американского коллектива.

Пирес присоединился к Интеру летом 2020 года, перейдя из мексиканской Тихуаны за 682 тысячи. Но спустя полтора года он отправился в двухгодичную аренду в Ривер Плейт. Таким образом, с Сергеем Кривцовым он никогда не играл.

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Всего в составе Интер Майами Леандро Пирес провел 46 матчей, в которых отличился двумя голами и пятью результативными передачами.

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