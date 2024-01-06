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"Он знает, что такое Барселона": Хави хочет, чтобы клуб продлил контракт с опытным игроком

Испанский наставник попросил руководство каталонского клуба заняться этим вопросом.
Вчера, 21:56
Серхи Роберто / Getty Images
Серхи Роберто / Getty Images

Будущим летом Барселона может потерять опытного игрока, так как завершится контракт у Серхи Роберто.

Главный тренер каталонцев Хави Эрнандес выразил надежду, что клуб сумеет договориться с 31-летним испанце о новом соглашении.

"Я хочу, чтобы Серхи остался и подписал новую сделку. Я уже высказал клубу свои мысли о нем. Он знает, что такое Барселона, что он представляет. Его часто критикуют, но он всегда выкладывается на полную", - цитирует тренера Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Серхи Роберто принял участие в лишь в девяти матчах во всех турнирах, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.

Ранее стало известно, что Барселона готова выйти на трансферный рынок ради поиска нового форварда.

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