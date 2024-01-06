Барселона готова выйти на трансферный рынок ради подписания форварда
Каталонцы понимают, что атаку нужно усилить.
Барселона ищет нового нападающего для своего состава. Об этом сообщает издание Relevo.
Спортивный директор клуба, Деку, активно изучает рынок игроков с целью найти замену для 35-летнего форварда Роберта Левандовски в будущем.
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Переход нового игрока линии атаки пока не считается неотложным и может состояться в летом, все зависит лишь от выступлений поляка.
Отметим, поиск нового нападающего продолжается даже после приобретения 18-летнего Витора Роке.
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