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Барселона готова выйти на трансферный рынок ради подписания форварда

Каталонцы понимают, что атаку нужно усилить.
Сегодня, 16:19
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Барселона ищет нового нападающего для своего состава. Об этом сообщает издание Relevo.

Спортивный директор клуба, Деку, активно изучает рынок игроков с целью найти замену для 35-летнего форварда Роберта Левандовски в будущем.

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Переход нового игрока линии атаки пока не считается неотложным и может состояться в летом, все зависит лишь от выступлений поляка.

Отметим, поиск нового нападающего продолжается даже после приобретения 18-летнего Витора Роке.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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