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Бавария готова выложить огромные деньги за защитника Барселоны

Араухо является приоритетной целью немецкого клуба.
Сегодня, 13:25
Рональд Араухо / Getty Images
Рональд Араухо / Getty Images

Защитник Барселоны Рональд Араухо может перейти в Баварию. Об этом сообщает издание Sky Sport.

Мюнхенцы готовы выложить за уругвайца порядка 70 млн евро уже этой зимой. Каталонцев данная сумма не устроит, ведь игрок ценится в клубе намного больше.

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Отметим, даже в том случае, если "сине-гранатовым" поступит предложение от 80 до 100 млн евро, то они тоже его отвергнут. Договориться о покупке Араухо будет крайне непросто.

В текущем сезоне на счету 24-летнего уругвайца один гол в 13 матчах Ла Лиги.

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