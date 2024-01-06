Трубин высказался о необычном календаре игр чемпионата Португалии

Украинец немного не привык выступать без зимней паузы.

Голкипер Бенфики Анатолий Трубин высказался о непривычном календаре чемпионата Португалии.

"Чемпионат без зимнего перерыва – это новый опыт. Год без остановки с зимних сборов и почти без летней паузы. Чувствую ли я истощение? Нет".

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"Есть ли у меня мотивация? Конечно! Нужен ли мне более долгий отдых? Это хороший урок для меня, как фокусироваться на качестве, а не на длительности", - написал Трубин в инстаграмме.

Напомним, в текущем сезоне на счету украинца 11 матчей в рамках местного чемпионата, большую част игр которого голкипер провел всухую.

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