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Тренер Бенфики оценил прогресс Трубина

Наставник команды доволен выступлениями украинца.
Сегодня, 13:15
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Главный тренер Бенфики Рогер Шмидт высказался об игре голкипера Анатолия Трубина после победы над Фамаликаном (3:0).

"Мы переживаем хороший момент. В течение нескольких последних недель мы много работали, чтобы изменить ситуацию. Игроки всегда бьются, даже в сложных матчах. Последние три недели у нас были сложные матчи, и мы смогли победить в них - это хороший знак.

В футболе важно все. Конечно, важно забивать голы, но надо и хорошо защищаться. Главное - это защита. Трубин все больше и больше растет, ему все удается. Мы всегда можем рассчитывать на него, когда это нужно".

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"В целом, стабильность в защите очень важна, потому что если она есть, это означает, что не нужно забивать много голов, чтобы выигрывать матчи. Как я уже говорил несколько недель назад, мы еще можем поработать над эффективностью в атаке. В конце матча у нас возникли определенные проблемы, связанные с тем, что мы забили только один гол.

Сейчас наша игра неидеальна, но мы можем рассчитывать на всех игроков. Для меня это хороший знак, потому что он означает, что игроки находятся в хорошей форме, а также то, что командный дух на высоком уровне. В новом году мы должны продолжать играть именно в такой футбол с таким менталитетом", - сказал Шмидт в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, украинец перебрался в стан португальского клуба этим летом из Шахтера за 10 млн евро. Контракт игрока рассчитан до июня 2028 года.

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