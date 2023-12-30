Трубин не пропустил более, чем в 50% матчей чемпионата Португалии

В рамках 15-го тура чемпионата Португалии Бенфика Анатолия Трубина уверенно обыграла Фамаликан 3:0.

Украинец сумел сохранить свои ворота "сухими" в данном поединке, что повысило его количество матчей без пропущенных голов во внутреннем первенстве до 54%.

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Анатолий сыграл в 11 играх португальской лиги и 6 раз сумел не пропустить в свои ворота ни единого мяча. По данному показателю он пока второй в лиге после голкипера Морейренсе Кевина, однако, бразилец, сыгравший 15 матчей имеет всего на 2 клиншита больше, поэтому в процентном соотношении Трубин его опережает.

Отметим, что пропустил украинский голкипер в чемпионате всего 5 мячей. Для сравнения, все тот же Кевин вынимал мяч из своих воротах 13 раз.

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