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Трубин подорожал: Transfermarkt обновил цену

Украинец удачно начал в Португалии.
Сегодня, 22:10
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Аналитический портал Transfermarktобновил цены на футболистов, играющих в чемпионате Португалии.

Украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин подорожал на три миллиона - теперь его стоимость 25 миллионов евро.

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Самыми дорогими игроками лиги являются сразу четыре футболиста: Жоау Невеш, Антониу Силва (оба – Бенфика), Диогу Кошта (Порту) и Виктор Гьокереш (Спортинг). Они оцениваются в 45 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Португалии Трубин провел 10 матчей, в которых пропустил 5 голов. Еще в 5 матчах он отыграл "на ноль". 

Ранее сообщалось, что Бенфика с Трубиным устроила разгром команде второго дивизиона в Кубке лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бенфика Лиссабон Анатолий Трубин

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