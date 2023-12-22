"Орлы" одержали волевую победу и вышли в полуфинал турнира.

В четверг, 21 декабря, Бенфика принимала на своем поле АВС в рамках группового раунда Кубка португальской лиги.

Лиссабонская команда уверенно справилась с представителем второго дивизиона, одержав победу со счетом 4:1, и продолжит выступление в плей-офф турнира.

"Орлы", ворота которых в этом матче защищал украинец Анатолий Трубин, пропустили первыми. На 21-й минуте украинский голкипер не смог отразить эффектный дальний удар из-за пределов штрафной.

Тем не менее еще до перерыва Анхель Ди Мария и Жоау Мариу вывели Бенфику вперед. Во второй половине встречи Тьягу Гувея записал на свой счет третий гол лиссабонцев, а довершил разгром автогол Антони Корреи.

Таким образом, Бенфика выиграла группу из трех команд, одержав две победы из двух возможных, и вышла в полуфинал Кубка лиги, где встретится с Эшторилом.

Статистика матча Бенфика - АВС Кубка португальской лиги

Бенфика - АВС 4:1

Голы: Ди Мария, 31, Жоау Мариу, 44, Гувея, 65, Коррея, 68 (аг) - Меркадо, 21

Владение мячом: 48% - 52%

Удары: 13 - 9

Удары в створ: 5 - 5

Угловые: 8 - 6

Фолы: 11 - 12

Атаки: 86 - 82

Источник видео: MEGOGO

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