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Бенфика - АВС 4:1: обзор матча и результат игры 21.12.2023

"Орлы" одержали волевую победу и вышли в полуфинал турнира.
Сегодня, 01:02
Бенфика разгромила АВС / Getty Images
Бенфика разгромила АВС / Getty Images

В четверг, 21 декабря, Бенфика принимала на своем поле АВС в рамках группового раунда Кубка португальской лиги.

Лиссабонская команда уверенно справилась с представителем второго дивизиона, одержав победу со счетом 4:1, и продолжит выступление в плей-офф турнира.

"Орлы", ворота которых в этом матче защищал украинец Анатолий Трубин, пропустили первыми. На 21-й минуте украинский голкипер не смог отразить эффектный дальний удар из-за пределов штрафной.  

Тем не менее еще до перерыва Анхель Ди Мария и Жоау Мариу вывели Бенфику вперед. Во второй половине встречи Тьягу Гувея записал на свой счет третий гол лиссабонцев, а довершил разгром автогол Антони Корреи.

Таким образом, Бенфика выиграла группу из трех команд, одержав две победы из двух возможных, и вышла в полуфинал Кубка лиги, где встретится с Эшторилом.

Статистика матча Бенфика - АВС Кубка португальской лиги

Бенфика - АВС 4:1

Голы: Ди Мария, 31, Жоау Мариу, 44, Гувея, 65, Коррея, 68 (аг) - Меркадо, 21

Владение мячом: 48% - 52%
Удары: 13 - 9
Удары в створ: 5 - 5
Угловые: 8 - 6
Фолы: 11 - 12
Атаки: 86 - 82

Источник видео: MEGOGO

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика Кубок Лиги Анатолий Трубин

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