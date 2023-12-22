Довбик и Цыганков подорожали: Transfermarkt обновил цены игрокам Ла Лиги

Артем увеличил свою стоимость почти в два раза, а Виктор на несколько миллионов.

Портал Transfermarkt, специализирующийся на стоимости игроков, обновил цены ряда футболистов чемпионата Испании.

Дуэт украинских сборников из Жироны в лице Виктора Цыганкова и Артема Довбика увеличили свою стоимость.

Форвард каталонцев ранее оценивался в 15 млн евро, а сейчас стоит 28 млн евро в то время, как вингер сейчас также стоит 28 млн евро, а ранее его цена была 25 млн евро.

Стоимость Андрея Лунина также повысилась на 3 млн евро - с 5 до 8, а Яремчук подевешел с 4 до 3 млн евро.

Самым дорогим среди всех игроков Ла Лиги считается Джуд Беллингем. Стоимость англичанина - 150 млн евро.

Напомним, ранее Transfermarkt обновил цены игрокам АПЛ

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