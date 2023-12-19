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Мудрик подешевел: Transfermarkt обновил цены игроков АПЛ

Самым дорогим среди украинцев является Александр Зинченко.
Сегодня, 16:19
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Известный портал Transfermarkt, специализирующийся на стоимости футболистов обновил цены игрокам АПЛ.

Вингер Челси Михаил Мудрик стал стоить на 5 млн евро меньше и теперь оценивается в 40 млн евро.

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Три украинца из чемпионата Англии подняли свою стоимость. Миколенко подорожал на 3 млн и теперь стоит 28 млн евро, Забарный на 5 млн евро и сейчас оценивается в 25 млн евро, а Ярмолюк подорожал на 1.5 млн евро и его стоимость на данный момент 2.5 млн евро.

Отметим, что Александр Зинченко не изменил свою стоимость и по-прежнему оценивается в 42 млн евро, но теперь он самый дорогой украинец в АПЛ.

Самым дорогим игроком всего чемпионата является Эрлинг Холанд, который стоит 180 млн евро. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Михаил Мудрик

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