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"Он не лучше Стерлинга": легенда Арсенала обесценил трансфер Мудрика

Мерсон высказался о трансферной политике лондонского клуба.
Сегодня, 19:08
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Легендарный в прошлом полузащитник Арсенала Пол Мерсон раскритиковал Челси за трансферы.

По словам эксперта, "синие" приобрели лишь одного хорошего футболиста - Палмера.

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"Лишь некоторых новичков команды можно причислить к категории "потрясающие трансферы". Коул Палмер был действительно хорошим приобретением, но я не уверен, что помимо него был приобретен еще кто-нибудь толковый. Михаил Мудрик еще не начал проявлять себя.

Кайседо не похож на игрока стоимостью 115 миллионов фунтов. Энцо Фернандес время от времени выглядит действительно здорово. Аксель Дисаси выглядит здорово, когда играет рядом с Тьяго Силвой. Нони Мадуэке и Карни Чуквуэмека не играют.

Можно продолжать список, но описание будет то же самое. Просто не понимаю, о чем думали во время всех этих переходов.

Несколько недель назад Стерлинг был недоступен для матчей, но он не играет и сейчас. Мудрик играет, но не считаю его лучше Стерлинга", - приводит слова Мерсона Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Почеттино планирует устроить массовую чистку в Челси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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