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Челси продолжит подписывать долгосрочные контракты, несмотря на ограничения АПЛ

В клубе уверены в своем подходе.
Сегодня, 17:25
Тодд Боули / Getty Images
Тодд Боули / Getty Images

Лондонский Челси не собирается отказываться от идеи восьмилетних контрактов, пишет The Telegraph.

Ранее, напомним, клубы АПЛ, включая Челси, проголосовали за ограничение амортизации трансферов до пяти лет.

Издание утверждает, что лондонский клуб был против, но поняв, что не сможет продавить свое видение, просто присоединился к большинству.

При этом в клубе намерены продолжить работать по накатанной схеме. Челси продолжит подписывать молодых талантов, заключая с ними многолетние контракты.

Источники в клубе утверждают, что руководство приняло меры в рамках подготовки к новым срокам амортизации, а потому уверены, что проблем с ФФП не возникнет.

Ранее, напомним, Пеп Гвардиола поделился новостями о состоянии Холанда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

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