Гвардиола высказался о физическом состоянии Холанда
Эрлинг точно не сыграет в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов.
Наставник английского Ман Сити Пеп Гвардиола поделился деталями о текущем состоянии Эрлинга Холанда.
По словам Пепа, норвежец вернется к тренировкам лишь завтра, а значит не сыграет в сегодняшнем матче против Црвены Звезды.
"Думаю, он вернется в четверг. Посмотрим, как он будет себя чувствовать", - сказал Гвардиола.
Напомним, ранее сообщалось, что Холанд пропустил матч против аутсайдера АПЛ из-за микротравмы.
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