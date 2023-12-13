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Гвардиола высказался о физическом состоянии Холанда

Эрлинг точно не сыграет в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов.
Сегодня, 16:31
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Наставник английского Ман Сити Пеп Гвардиола поделился деталями о текущем состоянии Эрлинга Холанда.

По словам Пепа, норвежец вернется к тренировкам лишь завтра, а значит не сыграет в сегодняшнем матче против Црвены Звезды.

"Думаю, он вернется в четверг. Посмотрим, как он будет себя чувствовать", - сказал Гвардиола.

Напомним, ранее сообщалось, что Холанд пропустил матч против аутсайдера АПЛ из-за микротравмы.

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