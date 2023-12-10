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Гвардиола рассказал, почему Холанд пропускает матч против Лутона

У норвежца небольшая травма.
Сегодня, 15:55
Пеп Гвардиола и Эрлинг Холанд / Getty Images
Пеп Гвардиола и Эрлинг Холанд / Getty Images

Главный тренер Ман Сити Пеп Гвардиола рассказал, почему Эрлинг Холанд пропускает матч АПЛ с Лутоном.

По словам Гвардиолы, норвежец получил травму и пока неизвестно, когда он сможет восстановиться.

"У него стрессовая реакция кости стопы, и после последней игры он почувствовал это. Он не сможет играть.

Я не знаю, как долго он будет вне игры. Неделя за неделей, день за днем, посмотрим, что произойдет", - заявил испанский специалист.

Напомним, матч Лутон - Ман Сити состоится уже сегодня, 10 декабря, в 16:00 по Киеву.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд

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