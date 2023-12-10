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Холанд не сыграет против аутсайдера АПЛ

Норвежец впервые не сыграет в этом сезоне чемпионата Англии.
Сегодня, 13:58
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Манчестер Сити сыграет против Лутона без одного из своих лидеров. 

Как сообщает Давид Орнштейн, матч против "шляпников" пропустит Эрлинг Холанд. Причина пока неизвестна.

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До этого в текущей кампании Холанд сыграл во всех матчах чемпионата Англии. 

Отметим, что в последних 4 играх АПЛ Ман Сити не добыл ни одной победы. У "горожан" 3 ничьи и одно поражение в данных поединках.

Коллектив Пепа Гвардиолы сыграет против подопечных Роба Эдвардса сегодня, 10 декабря, в 16:00 по Киеву. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Эрлинг Холанд Лутон

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