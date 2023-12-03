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Гвардиола призвал фанатов Манчестер Сити наслаждаться хорошими временами, пока они есть

Испанец просит фанатов не отворачиваться от клуба, когда у него настанет тяжелый период в истории.
Сегодня, 11:58
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

В преддверии матча против Тоттенхэма главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола провел пресс-конференцию, во время которой выдал необычную тираду.

Испанец обратился к поклонникам манчестерского клуба с просьбой наслаждаться и запоминать успешные времена, которые сейчас переживают "горожане".

"Мы выиграли много, и в будущем вы должны понять, что это исключение. Это ненормально выиграть требл и пять чемпионств АПЛ за шесть лет", - цитирует испанца Фабрицио Романо.

"Продолжайте наслаждаться этим, но когда наступят плохие времена, в этом сезоне или следующем, вы должны быть с клубом".

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Напомним, что Манчестер Сити было предъявлено обвинение в 115 нарушениях финансового фэйр-плей, а после наказания Эвертона многие фанаты требуют, чтобы и коллектив Гвардиолы был наказан соответствующим образом.

Матч между Манчестер Сити и Тоттенхэмом состоится в воскресенье, 3 декабря, в 18:30 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Пеп Гвардиола

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