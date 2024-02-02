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Челси отпустил своего нападающего в Фулхэм

Броя сменил "синих" на "дачников", за которых будет выступать на правах аренды.
Сегодня, 10:08
Армандо Броя / fulhamfc.com
Армандо Броя / fulhamfc.com

Нападающий Челси Армандо Броя сменил команду в Лондоне и продолжит карьеру в Фулхэме.

"Дачники" оформили переход игрока сборной Албании перед закрытием зимнего трансферного окна.

22-летний футболист пополнил состав Фулхэма на правах аренды, рассчитанной до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт клуба.

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По информации СМИ, "синие" получат за переход нападающего 4 миллиона фунтов (4,7 миллиона евро).

В нынешнем сезоне Броя принял участие в 19 матчах в составе Челси во всех турнирах, отличившись двумя голами и двумя результативными передачами.

Ранее журналист рассказал, как Шахтеру получить от Челси оставшиеся деньги за Михаила Мудрика.

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