Челси отпустил своего нападающего в Фулхэм

Броя сменил "синих" на "дачников", за которых будет выступать на правах аренды.

Нападающий Челси Армандо Броя сменил команду в Лондоне и продолжит карьеру в Фулхэме.

"Дачники" оформили переход игрока сборной Албании перед закрытием зимнего трансферного окна.

22-летний футболист пополнил состав Фулхэма на правах аренды, рассчитанной до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Читай также: Челси решил не подписывать опального французского форварда

По информации СМИ, "синие" получат за переход нападающего 4 миллиона фунтов (4,7 миллиона евро).

It's official! ✅@armandobroja9 joins us on Deadline Day. 🇦🇱 — Fulham Football Club (@FulhamFC) February 2, 2024

В нынешнем сезоне Броя принял участие в 19 матчах в составе Челси во всех турнирах, отличившись двумя голами и двумя результативными передачами.

Ранее журналист рассказал, как Шахтеру получить от Челси оставшиеся деньги за Михаила Мудрика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!