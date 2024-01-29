Челси решил не подписывать опального французского форварда
Клуб предпочтет подписать молодого футболиста.
Лондонский Челси отказался от идеи подписать Карима Бензема, пишет The Athletic.
На фоне проблем Карима с Аль-Иттихадом, многие европейские клубы обратили внимание на французского форварда, включая Челси.
Однако в итоге лондонцы решили отказаться от идеи, так как Бензема не вписывается в новую клубную философию.
Челси предпочитает подписывать молодых талантливых игроков и не хочет отдавать кучу денег за возрастного Бензема.
Ранее также сообщалось, что Зидан отказался возглавить африканскую сборную.
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