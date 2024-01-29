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Челси решил не подписывать опального французского форварда

Клуб предпочтет подписать молодого футболиста.
Сегодня, 19:00
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Лондонский Челси отказался от идеи подписать Карима Бензема, пишет The Athletic.

На фоне проблем Карима с Аль-Иттихадом, многие европейские клубы обратили внимание на французского форварда, включая Челси.

Однако в итоге лондонцы решили отказаться от идеи, так как Бензема не вписывается в новую клубную философию.

Челси предпочитает подписывать молодых талантливых игроков и не хочет отдавать кучу денег за возрастного Бензема.

Ранее также сообщалось, что Зидан отказался возглавить африканскую сборную.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Карим Бензема

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