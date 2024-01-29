Зидан отказался возглавить африканскую сборную

Французский специалист дал свое окончательное "нет".

Зинедин Зидан отклонил возможность возглавить сборную Алжира. Об этом сообщает RMC Sport.

Несмотря на заинтересованность Алжирской федерации футбола и крупное предложение, француз ответил отказом.

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Встреча агента Зидана с представителями федерации завершилась вежливым отказом тренера, и теперь Алжирцы продолжат поиск нового главного тренера.

Отметим, в числе кандидатов находится нынешний главный тренер Вулверхэмптона Хулен Лопетеги.

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