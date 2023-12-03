iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Ради него я вставал в 3 ночи": Зидан назвал четырех легенд спорта, которыми он восхищается

С этими знаковыми для спорта личностями великий футболист был бы не против поужинать.
Сегодня, 13:44
Зинедин Зидан / Getty Images
Зинедин Зидан / Getty Images

Легенда мирового футбола Зинедин Зидан самостоятельно вдохновил несколько поколений убедить своих родителей отдать их на футбол.

Но и сам Зизу не стесняется признаваться, что есть спортсмены, от чьих выступлений он черпал вдохновение.

Так, во время интервью с другим знаковым французским спортсменом, четырехкратным чемпионом НБА Тони Паркером, Зидана спросили, с какими известными личностями из мира спорта разных поколений он бы поужинал.

В своем ответе экс-тренер Реала назвал четырех спортсменов, которыми он восхищается.

"Я тебе уже говорил, что раньше я вставал по ночам, чтобы смотреть матчи, и твои тоже. И я вставал по ночам, чтобы смотреть бои Майка Тайсона", - ответил Зидан.

"У меня всегда было что-то особенное к нему. Даже если ты вставал, а бой длился всего одну минуту. Иногда я вставал в три-четыре часа ночи и все ради боя, который заканчивался спустя минуту. Но это ничего, я люблю Майка Тайсона".

"Он был твоим идолом, но для меня Майкл Джордан - пример настоящего атлета. Он один из величайших атлетов всех времен. То же самое касается величайшего, которого уже нет с нами, Мохаммеда Али. Был еще кто-то, кто мне очень нравился в Формуле 1 - Аиртон Сенна. Он ушел слишком рано, но он был феноменом".

Напомним, что недавно редакция FourFourTwo составила рейтинг лучших футболистов 21-го века, где нашлось место Зинедину Зидану.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Зинедин Зидан Мохаммед Али Майк Тайсон Тони Паркер Майкл Джордан Айртон Сенна

Статьи по теме

"Он его пересилит": Тайсон назвал победителя боя Усик - Фьюри "Он его пересилит": Тайсон назвал победителя боя Усик - Фьюри
Все все помнят: Юта подколола Джордана язвительным названием Wi-Fi на арене Все все помнят: Юта подколола Джордана язвительным названием Wi-Fi на арене
Зидан - в беседе с Месси: Жаль, что мы не смогли поиграть вместе Зидан - в беседе с Месси: Жаль, что мы не смогли поиграть вместе
"Он его побьет": Тайсон оценил шансы Усика в бою с Фьюри "Он его побьет": Тайсон оценил шансы Усика в бою с Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Днепр-1 - Ворскла 1:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Днепр-1 - Ворскла 1:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль опустилась на 14 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, хоть и приблизилась к сербам
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа16:12
ПСЖ в меньшинстве сумел обыграть Гавр
Биатлон16:06
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
Биатлон16:02
Жанмонно выиграла гонку преследования в Эстерсунде, Меркушина остановилась в шаге от очковой зоны
Европа15:53
Игрок Бернли побил рекорд сезона Миколенко
НБА15:29
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Джордж и ЛеБрон возглавили рейтинг
Европа15:18
Мудрик снова попал в стартовый состав Челси
Украина15:15
Матч Минай - Динамо перенесли на неопределенный срок из-за отсутствия освещения на стадионе
Бокс15:02
Промоутер рассказал, сколько Усик еще будет выступать на высочайшем уровне
Европа14:58
Ювентус надеется приобрести Судакова за 10-15 миллионов
Биатлон14:50
Биатлон: онлайн-трансляция женской и мужской гонок преследования на первом этапе Кубка мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK