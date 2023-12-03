"Ради него я вставал в 3 ночи": Зидан назвал четырех легенд спорта, которыми он восхищается

С этими знаковыми для спорта личностями великий футболист был бы не против поужинать.

Легенда мирового футбола Зинедин Зидан самостоятельно вдохновил несколько поколений убедить своих родителей отдать их на футбол.

Но и сам Зизу не стесняется признаваться, что есть спортсмены, от чьих выступлений он черпал вдохновение.

Так, во время интервью с другим знаковым французским спортсменом, четырехкратным чемпионом НБА Тони Паркером, Зидана спросили, с какими известными личностями из мира спорта разных поколений он бы поужинал.

В своем ответе экс-тренер Реала назвал четырех спортсменов, которыми он восхищается.

"Я тебе уже говорил, что раньше я вставал по ночам, чтобы смотреть матчи, и твои тоже. И я вставал по ночам, чтобы смотреть бои Майка Тайсона", - ответил Зидан.

"У меня всегда было что-то особенное к нему. Даже если ты вставал, а бой длился всего одну минуту. Иногда я вставал в три-четыре часа ночи и все ради боя, который заканчивался спустя минуту. Но это ничего, я люблю Майка Тайсона".

"Он был твоим идолом, но для меня Майкл Джордан - пример настоящего атлета. Он один из величайших атлетов всех времен. То же самое касается величайшего, которого уже нет с нами, Мохаммеда Али. Был еще кто-то, кто мне очень нравился в Формуле 1 - Аиртон Сенна. Он ушел слишком рано, но он был феноменом".

Напомним, что недавно редакция FourFourTwo составила рейтинг лучших футболистов 21-го века, где нашлось место Зинедину Зидану.

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