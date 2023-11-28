Месси – лучший футболист XXI века по версии FourFourTwo, Роналду - второй, Шевченко в ТОП-40

Сегодня, 12:44

Сегодня, 12:44

Авторитетное издание FourFourTwo представило список лучших футболистов XXI века.

Лидером рейтинга стал нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. На втором месте идет лидер национальной команды Португалии Криштиану Роналду, а тройку лучших замкнул звезда испанской сборной Андреас Иньеста.

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Отметим, что украинский нападающий Андрей Шевченко стал 31 в списке.

Топ-10 лучших футболистов XXI века по версии FourFourTwo:

Лионель Месси; Криштиану Роналду; Андрес Иньеста; Хави; Роналдиньо; Зинедин Зидан; Тьерри Анри; Мануэль Нойер; Кака; Луис Суарес;

Ранее сообщалось, что Шевченко попал в топ-20 лучших нападающих 90-ых по версии британского издания.

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