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Месси – лучший футболист XXI века по версии FourFourTwo, Роналду - второй, Шевченко в ТОП-40

Редакция составила интересный рейтинг игроков.
Сегодня, 12:44
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images

Авторитетное издание FourFourTwo представило список лучших футболистов XXI века.

Лидером рейтинга стал нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. На втором месте идет лидер национальной команды Португалии Криштиану Роналду, а тройку лучших замкнул звезда испанской сборной Андреас Иньеста.

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Отметим, что украинский нападающий Андрей Шевченко стал 31 в списке.

Топ-10 лучших футболистов XXI века по версии FourFourTwo:

  1. Лионель Месси;
  2. Криштиану Роналду;
  3. Андрес Иньеста;
  4. Хави;
  5. Роналдиньо;
  6. Зинедин Зидан;
  7. Тьерри Анри;
  8. Мануэль Нойер;
  9. Кака;
  10. Луис Суарес;

Ранее сообщалось, что Шевченко попал в топ-20 лучших нападающих 90-ых по версии британского издания.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Андрей Шевченко

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