Месси – лучший футболист XXI века по версии FourFourTwo, Роналду - второй, Шевченко в ТОП-40
Редакция составила интересный рейтинг игроков.
Авторитетное издание FourFourTwo представило список лучших футболистов XXI века.
Лидером рейтинга стал нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. На втором месте идет лидер национальной команды Португалии Криштиану Роналду, а тройку лучших замкнул звезда испанской сборной Андреас Иньеста.
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Отметим, что украинский нападающий Андрей Шевченко стал 31 в списке.
Топ-10 лучших футболистов XXI века по версии FourFourTwo:
- Лионель Месси;
- Криштиану Роналду;
- Андрес Иньеста;
- Хави;
- Роналдиньо;
- Зинедин Зидан;
- Тьерри Анри;
- Мануэль Нойер;
- Кака;
- Луис Суарес;
Ранее сообщалось, что Шевченко попал в топ-20 лучших нападающих 90-ых по версии британского издания.
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