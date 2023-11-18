Шевченко попал в топ-20 лучших нападающих 90-ых по версии британского издания
Легендарный украинец опередил экс-форварда сборной Англии.
Экс-нападающий и бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко попал в рейтинг от британского издания FourFourTwo.
Шевченко оказался в списке лучших нападающих 90-ых годов 20-го века по версии портала. Легендарный украинец занял 19 место, опередив Робби Фаулера.
Возглавил рейтинг бразилец Роналдо, а компанию в тройке лучших ему составили итальянец Роберто Баджо и аргентинец Габриэль Батистута.
Топ-20 нападающих 90-ых годов по версии журнала FourFourTwo
- Роналдо
- Роберто Баджо
- Габриэль Батистута
- Марко ван Бастен
- Эрик Кантона
- Деннис Бергкамп
- Ромарио
- Алан Ширер
- Христо Стоичков
- Оливер Бирхофф
- Жан-Пьер Папен
- Алессандро Дель Пьеро
- Джордж Веа
- Рауль
- Иан Райт
- Патрик Клюйверт
- Энди Коул
- Юрген Клинсманн
- Андрей Шевченко
- Робби Фаулер
Отметим, что ранее Шевченко попал в топ-20 лучших футболистов 00-ых вне зависимости от позиции от того же издания.
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