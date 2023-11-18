Шевченко попал в топ-20 лучших нападающих 90-ых по версии британского издания

Экс-нападающий и бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко попал в рейтинг от британского издания FourFourTwo.

Шевченко оказался в списке лучших нападающих 90-ых годов 20-го века по версии портала. Легендарный украинец занял 19 место, опередив Робби Фаулера.

Возглавил рейтинг бразилец Роналдо, а компанию в тройке лучших ему составили итальянец Роберто Баджо и аргентинец Габриэль Батистута.

Топ-20 нападающих 90-ых годов по версии журнала FourFourTwo

Роналдо Роберто Баджо Габриэль Батистута Марко ван Бастен Эрик Кантона Деннис Бергкамп Ромарио Алан Ширер Христо Стоичков Оливер Бирхофф Жан-Пьер Папен Алессандро Дель Пьеро Джордж Веа Рауль Иан Райт Патрик Клюйверт Энди Коул Юрген Клинсманн Андрей Шевченко Робби Фаулер

Отметим, что ранее Шевченко попал в топ-20 лучших футболистов 00-ых вне зависимости от позиции от того же издания.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!