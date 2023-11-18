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Шевченко попал в топ-20 лучших нападающих 90-ых по версии британского издания

Легендарный украинец опередил экс-форварда сборной Англии.
Сегодня, 17:20
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images

Экс-нападающий и бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко попал в рейтинг от британского издания FourFourTwo.

Шевченко оказался в списке лучших нападающих 90-ых годов 20-го века по версии портала. Легендарный украинец занял 19 место, опередив Робби Фаулера.

Возглавил рейтинг бразилец Роналдо, а компанию в тройке лучших ему составили итальянец Роберто Баджо и аргентинец Габриэль Батистута.

Топ-20 нападающих 90-ых годов по версии журнала FourFourTwo

  1. Роналдо
  2. Роберто Баджо
  3. Габриэль Батистута
  4. Марко ван Бастен
  5. Эрик Кантона
  6. Деннис Бергкамп
  7. Ромарио
  8. Алан Ширер
  9. Христо Стоичков
  10. Оливер Бирхофф
  11. Жан-Пьер Папен
  12. Алессандро Дель Пьеро
  13. Джордж Веа
  14. Рауль
  15. Иан Райт
  16. Патрик Клюйверт
  17. Энди Коул
  18. Юрген Клинсманн
  19. Андрей Шевченко
  20. Робби Фаулер

Отметим, что ранее Шевченко попал в топ-20 лучших футболистов 00-ых вне зависимости от позиции от того же издания.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Шевченко

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