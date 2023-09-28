iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шевченко вошел в двадцатку лучших футболистов 00-ых по версии авторитетного издания

Список не обошелся и без Криштиану Роналду с Лионелем Месси.
Сегодня, 11:55
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images

Британское авторитетное издание FourFourTwo поделилось своим списком лучших футболистов 2000-ых годов.

В рейтинге нашлось место и легенде украинского футбола, недавно ставшей внештатным советником президента Украины, Андрею Шевченко.

Бывший форвард Челси, Милана и Динамо Киев занял в топе 20 место, а лучшим стал Роналдиньо. В тройку лидеров также вошли Зинедин Зидан и Кака.

Отметим, что в список попали и Криштиану Роналду (5 строчка) с Лионелем Месси (10 позиция).

Топ-20 рейтинга FourFourTwo

  1. Роналдиньо
  2. Зинедин Зидан
  3. Кака
  4. Тьерри Анри
  5. Криштиану Роналду
  6. Хави
  7. Роналдо
  8. Андрес Иньеста
  9. Златан Ибрагимович
  10. Лионель Месси
  11. Уэйн Руни
  12. Стивен Джеррард
  13. Самюэль Это'О
  14. Фрэнк Лэмпард
  15. Рауль
  16. Рио Фердинанд
  17. Фернандо Торрес
  18.  Пол Скоулз
  19. Джон Терри
  20. Андрей Шевченко

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Шевченко

Статьи по теме

Шевченко стал внештатным советчиком Зеленского Шевченко стал внештатным советчиком Зеленского
Как Андрей Шевченко стал легендой мирового футбола Как Андрей Шевченко стал легендой мирового футбола
Шевченко примет участие в матче всех звезд по гольфу Шевченко примет участие в матче всех звезд по гольфу
Шевченко - самый дорогой трансфер АПЛ с учетом инфляции Шевченко - самый дорогой трансфер АПЛ с учетом инфляции
Помочь журналистам

Видео

Сенсационный вылет Динамо из Кубка Украины в обзоре матча с Оболонью
Сенсационный вылет Динамо из Кубка Украины в обзоре матча с Оболонью

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко опустились, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла Украине первые очки группового этапа еврокубков
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина осталась на своей прошлой позиции
просмотров

Последние новости

Европа13:10
Зидан отказался возглавить клуб из Франции
Теннис12:47
Калинина уступила десятой ракетке рейтинга на турнире в Токио
Европа12:23
Топ-клубы АПЛ нацелились на одноклубника Яремчука
Европа11:55
Шевченко вошел в двадцатку лучших футболистов 00-ых по версии авторитетного издания
Бокс11:50
Сборная Украины по боксу пропустит Кубок Европы из-за допуска россиян
Европа11:23
Экс-игрок Челси: У Мудрика есть потенциал стать великим форвардом
Европа11:20
Почеттино: Победа над Брайтоном должна стать переломной
Европа10:51
Экс-игрок Шахтера помог своему клубу не проиграть в первом матче полуфинала Кубка Либертадорес
Европа10:49
Тренер Наполи высказался о конфликте Осимхена с клубом
Киберспорт10:21
ESL Pro League Season 18: Monte - Vitality, NaVi - Eternal Fire онлайн-трансляция матчей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK