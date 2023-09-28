Шевченко вошел в двадцатку лучших футболистов 00-ых по версии авторитетного издания
Список не обошелся и без Криштиану Роналду с Лионелем Месси.
Британское авторитетное издание FourFourTwo поделилось своим списком лучших футболистов 2000-ых годов.
В рейтинге нашлось место и легенде украинского футбола, недавно ставшей внештатным советником президента Украины, Андрею Шевченко.
Бывший форвард Челси, Милана и Динамо Киев занял в топе 20 место, а лучшим стал Роналдиньо. В тройку лидеров также вошли Зинедин Зидан и Кака.
Отметим, что в список попали и Криштиану Роналду (5 строчка) с Лионелем Месси (10 позиция).
Топ-20 рейтинга FourFourTwo
- Роналдиньо
- Зинедин Зидан
- Кака
- Тьерри Анри
- Криштиану Роналду
- Хави
- Роналдо
- Андрес Иньеста
- Златан Ибрагимович
- Лионель Месси
- Уэйн Руни
- Стивен Джеррард
- Самюэль Это'О
- Фрэнк Лэмпард
- Рауль
- Рио Фердинанд
- Фернандо Торрес
- Пол Скоулз
- Джон Терри
- Андрей Шевченко
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