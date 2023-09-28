Шевченко вошел в двадцатку лучших футболистов 00-ых по версии авторитетного издания

Список не обошелся и без Криштиану Роналду с Лионелем Месси.

Британское авторитетное издание FourFourTwo поделилось своим списком лучших футболистов 2000-ых годов.

В рейтинге нашлось место и легенде украинского футбола, недавно ставшей внештатным советником президента Украины, Андрею Шевченко.

Бывший форвард Челси, Милана и Динамо Киев занял в топе 20 место, а лучшим стал Роналдиньо. В тройку лидеров также вошли Зинедин Зидан и Кака.

Отметим, что в список попали и Криштиану Роналду (5 строчка) с Лионелем Месси (10 позиция).

Топ-20 рейтинга FourFourTwo

Роналдиньо Зинедин Зидан Кака Тьерри Анри Криштиану Роналду Хави Роналдо Андрес Иньеста Златан Ибрагимович Лионель Месси Уэйн Руни Стивен Джеррард Самюэль Это'О Фрэнк Лэмпард Рауль Рио Фердинанд Фернандо Торрес Пол Скоулз Джон Терри Андрей Шевченко

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