Шевченко стал внештатным советчиком Зеленского

Карьера экс-главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко приобрела крайне неожиданный поворот.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, бывший футболист стал внештатным советчиком Владимира Зеленского. Об этом сказано в соответствующем указе от 26 сентября 2023 года.

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Отметим, что Шевченко также является амбассадором организации United24, которая была запущена украинским правительством в мае прошлого года.

В 2012 году Андрей Николаевич баллотировался в народные депутаты от партии Украина - Вперед Натальи Королевской, но не сумел пройти в Верховную Раду.

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