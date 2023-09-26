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Шевченко стал внештатным советчиком Зеленского

Президент Украины подписал соответствующий указ.
Вчера, 21:57
Владимир Зеленский и Андрей Шевченко / president.gov.ua
Владимир Зеленский и Андрей Шевченко / president.gov.ua

Карьера экс-главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко приобрела крайне неожиданный поворот.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, бывший футболист стал внештатным советчиком Владимира Зеленского. Об этом сказано в соответствующем указе от 26 сентября 2023 года.

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Отметим, что Шевченко также является амбассадором организации United24, которая была запущена украинским правительством в мае прошлого года.

В 2012 году Андрей Николаевич баллотировался в народные депутаты от партии Украина - Вперед Натальи Королевской, но не сумел пройти в Верховную Раду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Шевченко Владимир Зеленский

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