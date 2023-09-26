Шевченко стал внештатным советчиком Зеленского
Президент Украины подписал соответствующий указ.
Карьера экс-главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко приобрела крайне неожиданный поворот.
Как сообщает пресс-служба президента Украины, бывший футболист стал внештатным советчиком Владимира Зеленского. Об этом сказано в соответствующем указе от 26 сентября 2023 года.
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Отметим, что Шевченко также является амбассадором организации United24, которая была запущена украинским правительством в мае прошлого года.
В 2012 году Андрей Николаевич баллотировался в народные депутаты от партии Украина - Вперед Натальи Королевской, но не сумел пройти в Верховную Раду.
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