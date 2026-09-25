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"Хочу, чтобы в моей стране люди жили в мире": Шевченко о своей мечте на 50-летие

Президент УАФ Андрей Шевченко в интервью La Gazzetta dello Sport рассказал о работе украинского футбола в условиях полномасштабной войны.
Сегодня, 17:09       Автор: Сергей Носенко
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images

По словам Шевченко, его основная задача на посту главы УАФ — сохранить и развивать украинский футбол, несмотря на последствия войны.

"Сейчас у меня есть миссия: во время войны максимально поддерживать футбол в Украине. Несмотря на все трудности, с которыми мы сталкиваемся, мы стараемся минимизировать потери".

Шевченко отметил, что украинский футбол во многом зависит от поддержки УЕФА и ФИФА. При этом проведение матчей национальной сборной за рубежом значительно увеличивает расходы.

Отдельно глава УАФ подчеркнул социальную роль футбола для украинских детей. По его словам, созданный три года назад турнир School League вырос с 12 тысяч участников до 50 тысяч.

"Футбол, спорт в целом, играет важную роль, потому что это единственная возможность для молодежи развлечься. Он помогает найти свой ритм и не впасть в кризис в условиях постоянной чрезвычайной ситуации", — сказал Шевченко.

29 сентября Шевченко исполнится 50 лет. Главным желанием к юбилею он назвал окончание войны:

"Мир. Хочу, чтобы в моей стране люди могли жить в мире как можно скорее".

Напомним, украинский новичок Боруссии М вышелна поле впервые за два месяца.

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