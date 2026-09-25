Болельщики сборной Англии выбрали лучшего игрока года

Джуд Беллингем второй раз подряд выиграл награду.

Полузащитник Реала и сборной Англии Джуд Беллингем признан игроком года в национальной команде.

Голосование проводилось среди болельщиков в специальном приложении сборной. 23-летний футболист набрал наибольшее количество голосов.

Отметим, что Беллингем записал на свой счет семь голов и один ассист в 12 матчах за "трех львов".

Все семь голов были забиты на ЧМ-2026, что стало лучшим результатом в истории сборной Англии. Также Беллингем установил еще ряд рекордов мундиаля.

Для 23-летнего полузащитника награда стала второй подряд в карьере.

Ранее также сообщалось, что сборная Германии потеряла ключевого игрока.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!