Украинский новичок Боруссии М вышел на поле впервые за два месяца

Украинский защитник Боруссии Менхенгладбах Ефим Конопля впервые вышел на поле после травмы.

Накануне "жеребцы" провели товарищеский матч с клубом из Региональной лиги Шпортфройнде Зиген (3:0), а 27-летний украинец принял участие в этом спарринге.

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Украинский защитник вышел на поле в стартовом составе и был заменен после первого тайма.

Напомним, что Конопля в конце июля получил травму медиальной коллатеральной связки правого колена, после чего пребывал в лазарете немецкого клуба.

В Боруссию М защитник перешел в конце мая из Шахтера в статусе свободного агента, подписав со своим новым клубом контракт до лета 2029 года.

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