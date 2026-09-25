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Украинский новичок Боруссии М вышел на поле впервые за два месяца

Ефим Конопля восстановился после травмы.
Сегодня, 12:56       Автор: Игорь Мищук
Ефим Конопля сыграл за Боруссию Менхенгладбах / borussia.de
Ефим Конопля сыграл за Боруссию Менхенгладбах / borussia.de

Украинский защитник Боруссии Менхенгладбах Ефим Конопля впервые вышел на поле после травмы.

Накануне "жеребцы" провели товарищеский матч с клубом из Региональной лиги Шпортфройнде Зиген (3:0), а 27-летний украинец принял участие в этом спарринге.

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Украинский защитник вышел на поле в стартовом составе и был заменен после первого тайма.

Напомним, что Конопля в конце июля получил травму медиальной коллатеральной связки правого колена, после чего пребывал в лазарете немецкого клуба.

В Боруссию М защитник перешел в конце мая из Шахтера в статусе свободного агента, подписав со своим новым клубом контракт до лета 2029 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия М Боруссия Менхенгладбах Ефим Конопля

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