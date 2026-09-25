Промоутер Фьюри сообщил, предусмотрен ли реванш в контракте на бой с Джошуа

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, отреагировал на официальный анонс боя против Энтони Джошуа.

Представитель британского боксера отметил, что в контракте не предусмотрен реванш, однако не исключает, что в случае конкурентного первого поединка стороны могут договориться о повторном бое после.

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"Пункта о реванше нет. Как минимум пока что. Давайте посмотрим, как пройдет бой. Думаю, что получится яркая схватка. Ведь между ними столько истории и столько стоит на кону. Это боьшой бой. Уверен, что если оно того будет стоить, то они сделают это еще раз. Тем не менее я считаю Тайсона явным фаворитом.

Думаю, что если бой не получится конкурентным, то проигравшего мы больше в ринге не увидим. Если же бой будет близким, уверен, мы увидим реванш", - сказал Уоррен в комментарии talkSPORT Boxing.

Бой Фьюри - Джошуа состоится 11 декабря в Кардиффе, Уэльс на стадионе Principality.

Ранее сообщалось, что Фьюри и Джошуа разыграют титул WBA Super в своем поединке.

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