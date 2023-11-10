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Шевченко: Свой любимый гол я забил в составе Милана - тогда мы выиграли Скудетто

Не каждый футбольный фанат по описанию сможет назвать гол, о котором рассказал украинец.
Сегодня, 15:17
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images

В рамках ответов на вопросы от фанатов в социальных сетях легенда мирового футбола Андрей Шевченко назвал свой самый любимый гол в карьере.

Удивительно, но он выбрал не один из тех, которые первыми придут на ум фанатам футбола.

"Я забил много голов! Первое, о чем я подумал, когда вы задали этот вопрос, это был январь 2004 года в Риме, матч, который мы выиграли со счетом 2:1. В том году мы выиграли Скудетто, и нашим главным соперником была Рома, так что это был важный матч", - цитирует украинца Football Italia.

"Это был длинный заброс мяча от Кларенса Зеедорфа, я поймал его грудью на бегу, защитник был рядом со мной, и я левой ногой пробил над головой вратаря".

"Я знал, что у меня нет времени подготовиться и нанести удар правой ногой, потому что поле было очень мокрым и мяч ускользнул бы. Мне пришлось сделать все это до того, как защитник добрался до меня. Это была отличный гол".

Стоит отметить, что в том матче Андрей Шевченко оформил дубль после того, как Антонио Кассано сравнял счет - и сделал он это вновь нерабочей левой ногой.

Напомним, что ранее Андрей Шевченко рассказал о трех самых памятных для него моментах в его игровой карьере.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Милан Андрей Шевченко Серия А

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