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Милан, Динамо, Украина: Шевченко рассказал о самых любимых моментах в своей карьере

Обладатель Золотого мяча вспомнил три знаковых для него момента.
Сегодня, 13:45
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images

Легенда украинского и мирового футбола Андрей Шевченко провел выдающуюся игровую карьеру.

В Х (бывший Twitter) украинцу задали вопрос, какой из моментов в своей карьере он считает самым лучшим. Однако экс-форвард Динамо, Милана и сборной Украины не смог выделить какой-то один.

"У меня так много прекрасных воспоминаний из разных периодов моей карьеры, которые важны для меня, и одно из них определенно – тот пенальти в финале Лиги чемпионов в Манчестере (против Ювентуса, 2003 год)", - цитирует Шевченко Football Italia.

"Это также может быть хет-трик, который я забил за киевское Динамо в матче против Барселоны. Или моя последняя игра за сборную Украину на Олимпийском. Мне повезло, что я могу оглянуться назад на все эти моменты".

Шевченко также ответил на вопрос: кого из украинских футболистов, с которыми довелось играть, он считает лучшим.

"Это самый простой вопрос, который вы можете мне задать - Сергей Ребров. Никаких сомнений".

Ранее Андрей Шевченко напомнил, что война в Украине не завершилась, а потому нужно вернуть внимание мира к проблеме "русского мира".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Динамо Киев Сборная Украины Андрей Шевченко

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