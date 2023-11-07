Шевченко: Нужно вернуть внимание к Украине, нам нужна поддержка мира

Легендарный футболист напомнил, что российские оккупанты никуда не делись с украинской земли.

После того, как с новой силой разгорелся конфликт между Израилем и Сектором Газы, внимание мировой общественности сместилось с Украины.

Об этом в интервью для BBC рассказал экс-тренер сборной Украины и легенда футбола Андрей Шевченко, который просит мир не забывать о войне, которую развязала россия.

"С тех пор, как началась война, жизнь была очень сложной, особенно за последний месяц, потому что внимание переключилось с Украины на другую проблему в Израиле, в Газе", - сказал Шевченко.

"Очевидно, нам нужно вернуть внимание к Украине. Нам нужна поддержка от остального мира. Украине она очень нужна".

Источник: Getty Images

"Я недавно был в Украине. Я навестил семью, посетил больницы, детские больницы, больницы с солдатами".

"Определенно, это очень важно для меня, потому что мои родственники, родители, моя мама там, мои друзья там. Но я тоже часто физически нахожусь в Украине, потому что я знаю, сколько всего нужно моей стране, и я стараюсь помочь".

Former Chelsea striker Andriy Shevchenko says life in Ukraine has been "especially difficult" in the last month. pic.twitter.com/uVXqYOGCdT — BBC Sport (@BBCSport) November 7, 2023

Ранее экс-игрок Динамо и сборной Украины Александр Алиев в свойственной ему манере ответил на высказывания бывшего народного депутата Ирины Фарион, которая раскритиковала русскоязычных украинских военных.

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