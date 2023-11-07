"Ты, Фарион или Фараон, не кукарекай": Алиев встал на защиту русскоязычных украинских военных

Бывший футболист Динамо и сборной Украины Александр Алиев отреагировал на слова языковеда и бывшего народного депутата Ирины Фарион.

Полузащитник, который ныне служит в ВСУ, жестко раскритиковал скандальную блогершу.

Читай также: Алиев: Ракицкий очень много помогает ВСУ

"Всем привет. Сейчас тут увидел в Интернете про этих двух идиоток, которые говорят про пацанов-азовцев, что они разговаривают на русском языке. Послушай, на передовой очень много наших пацанов говорят на русском языке. А ты, Фарион или Фараон, или кто ты там – ты не кукарекай, понятно?

Ты сейчас можешь сидеть себе спокойно и разговаривать, а там гибнут наши пацаны. Какое ты вообще имеешь право говорить на пацанов, которые защищают твою же жопу и защищают нашу страну от русской нечисти? Понимаешь или нет?

Как еще у вас язык поворачивается, вы, патриотки? Сидите и молчите. Что-то вы 24 числа ничего не кукарекали. Так что задумайтесь. Слава Украине. Слава ЗСУ", - заявил Алиев на своей странице в Instagram.

Ранее Усик резко ответил Фарион за оскорбление русскоязычных украинских военных.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!