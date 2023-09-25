Алиев: Ракицкий очень много помогает ВСУ

Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев, который ныне служит в ВСУ, рассказал, что защитник Шахтера Ярослава Ракицкого помогает армии.

По словам экс-игрока Динамо Киев, действующий футболист оказывает финансовую помощь.

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"Хочу огромное спасибо сказать Ярику Ракицкому. Он очень много помогает. Все, что я просил для пацанов, я никогда не слышал от него слова «нет». Я и не наглею никогда. Попросил беспилотники - он мне все сделал, попросил форму для пацанов - он мне все сделал.

Попросил что-то еще - он всегда все сделает, всегда с радостью отзовется и поможет. Я никогда не обманываю, всегда делаю ему отчет. Он говорит, что не надо, но я так не могу", - сказал Алиев в интервью YouTube-каналу Ксении Больбот.

Ранее Александр Алиев сообщил о том, что Артем Милевский госпитализирован.

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