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Алиев: Милевский уже в больнице, состояние тяжелое

Лечение нападающему оплатил Игорь Суркис.
Сегодня, 15:18
Артем Милевский и Александр Алиев / ФК Динамо Киев
Артем Милевский и Александр Алиев / ФК Динамо Киев

Бывший футболист Динамо Александр Алиев рассказал о том, что его Артем Милевский был госпитализирован.

По словам полузащитника, знаменитый форвард проходит курс лечения, которое оплатил ему президент Динамо Игорь Суркис.

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"Всем привет. Хочу прояснить ситуацию по Теме Милевскому. Слава богу, удалось его положить в больницу. Он уже на протяжении 5 дней там. Состояние, конечно, очень тяжелое. Но ничего, врачи борются.

Хочу выразить большую благодарность киевскому «Динамо» и, конечно, Игорю Михайловичу Суркису. Все расходы он взял на себя. Какая будет ситуация - я буду вам сообщать. Я к нему езжу и посещаю его в больнице постоянно", - сказал Алиев на своей странице в Instagram.

Напомним, Милевский появился на публике во время поединка сборной Украины в отборе на Евро-2024. Форвард шокировал своим внешним видом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Артем Милевский Александр Алиев

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