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Кардинально изменился. Милевский показал, как поддерживал Украину в матче с Италией

Именитый форвард болел за "желто-синих" из бара.
Сегодня, 13:30
Артем Милевский / instagram.com/timi1010
Артем Милевский / instagram.com/timi1010

В рамках шестого тура квалификации чемпионата Европы-2024 сборная Украины встречалась с национальной командой Италии.

Поединок завершился победой итальянцев, который сумели удержать свое преимущество - 2:1.

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Украинскую сборную поддерживал Артем Милевский, который в последнее время редко появляется на публике.

Сразу нападающего трудно узнать, ведь его образ сильно изменился.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Италия - Украина.

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Италия - Украина 2:1 видео голов и обзор матча
Италия - Украина 2:1 видео голов и обзор матча

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