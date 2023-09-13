Кардинально изменился. Милевский показал, как поддерживал Украину в матче с Италией
Именитый форвард болел за "желто-синих" из бара.
В рамках шестого тура квалификации чемпионата Европы-2024 сборная Украины встречалась с национальной командой Италии.
Поединок завершился победой итальянцев, который сумели удержать свое преимущество - 2:1.
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Украинскую сборную поддерживал Артем Милевский, который в последнее время редко появляется на публике.
Сразу нападающего трудно узнать, ведь его образ сильно изменился.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Италия - Украина.
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