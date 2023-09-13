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Футбол

Шокирующая трансформация: Футболист сборной Италии сделал пластическую операцию

Федерико Бернардески изменился до неузнаваемости.
Сегодня, 10:35
Федерико Бернардески / Getty Images
Федерико Бернардески / Getty Images

Игрок сборной Италии Федерико Бернардески, который ныне выступает за Торонто в MLS, удивил футбольных фанатов.

Итальянский игрок появился на публике после пластической операции.

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Бернардески кардинально изменил свое лицо, представ на выставке Giorgio Armani.

Ранее сообщалось, что скандальная модель OnlyFans возобновила футбольную карьеру.

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