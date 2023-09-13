Шокирующая трансформация: Футболист сборной Италии сделал пластическую операцию
Федерико Бернардески изменился до неузнаваемости.
Игрок сборной Италии Федерико Бернардески, который ныне выступает за Торонто в MLS, удивил футбольных фанатов.
Итальянский игрок появился на публике после пластической операции.
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Бернардески кардинально изменил свое лицо, представ на выставке Giorgio Armani.
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