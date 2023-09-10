Самая сексуальная арбитр в мире взорвала Инстаграм очередными фото

41-летняя Клаудия Романи продолжает радовать своих фанатов откровенными фотографиями.

Напомним, Клаудия стала первой женщиной, которой разрешили судить матчи Серии А. До этого она успела прославиться как модель и телеведущая.

Клаудия неоднократно работала с Playboy и GQ, а также Романи активно ведет свой аккаунт в Инстаграме с более чем миллионом подписчиков.

Недавно арбитр выложила серию снимков в черном купальнике и полотенцем с логотипом Интер Майами.

"Есть лишь один Интер... И это Майами",- подписали фотографии Клаудия, которая является ярой поклонницей Милана.

Ранее также стало известно, что сборная Германии осталась без главного тренера.

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