Сборная Германии уволила главного тренера

Сегодня вечером Немецкий футбольный союз объявил об отставке Ханса-Дитера Флика.

Напомним, что после поражения сборной Германии от Японии всерьез начали говорить о смене тренера национальной команды.

"Ханси Флик измотал себя за последние несколько месяцев и вместе со своей тренерской командой отдал все силы, чтобы переломить ситуацию после выбывания из чемпионата мира в Катаре. К сожалению, сегодня мы вынуждены признать, что нам это не удалось", -заявил Руди Феллер.

Кроме того Феллер подтвердил, что именно он воглавит национальную команду на матч с Францией. Сейчас ключевая задача - как можно скорее найти нового наставника.

Главным же кандидатом на место Флика стал Юлиан Нагельсманн, который еще весной покинул Баварию, также есть еще другие кандидаты.

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