Скандальная модель OnlyFans возобновила футбольную карьеру - уже успела забить

Английская футболистка Мадлен Райт возобновила свою профессиональную карьеру.

В 2021 году девушку исключили из женской команды Чарльтона после того, как она опубликовала видео, на котором вдыхает неизвестный газ из воздушного шара и употребляет алкоголь за рулем.

Райт решила не искать себе новую команду, а начать продавать свои эротические фото.

Совсем недавно Мадлен все-таки вернулась в футбол. Райт стала игроком Лейтона Ориента, выступающего в седьмом дивизионе Премьер-лиги женской футбольной лиги Большого Лондона.

В своем же первом матче девушка сумела отличиться голом в рамках Кубка ФА против Чешунта.

63' WHAT A GOAL!!!



Madeline Wright scores the O's fourth just minutes after coming on to the pitch with an absolute screamer into the top corner!#LOFC 4-2 #CFC pic.twitter.com/eeuKyqeRTl