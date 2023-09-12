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Футбол

Скандальная модель OnlyFans возобновила футбольную карьеру - уже успела забить

Мадлен Райт влюбила в себя английских фанатов.
Сегодня, 09:40
Мадлен Райт / sportbible.com
Мадлен Райт / sportbible.com

Английская футболистка Мадлен Райт возобновила свою профессиональную карьеру.

В 2021 году девушку исключили из женской команды Чарльтона после того, как она опубликовала видео, на котором вдыхает неизвестный газ из воздушного шара и употребляет алкоголь за рулем.

Райт решила не искать себе новую команду, а начать продавать свои эротические фото

Совсем недавно Мадлен все-таки вернулась в футбол. Райт стала игроком Лейтона Ориента, выступающего в седьмом дивизионе Премьер-лиги женской футбольной лиги Большого Лондона. 

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В своем же первом матче девушка сумела отличиться голом в рамках Кубка ФА против Чешунта.

Примечательно, что девушка продолжает продавать свои фото на OnlyFans.

Ранее сообщалось, что самая сексуальная арбитр в мире взорвала Инстаграм очередными фото.

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