Королева карнавала: с кем встречается самый дорогой новичок Челси

Мойзес Кайседо состоит в отношениях с девушкой, с которой начал встречаться в подростковом возрасте.

Лондонский Челси официально побил трансферный рекорд АПЛ, купив лидера Брайтона Мойзеса Кайседо.

21-летний эквадорец заключил длительный контракт с английским клубом, осуществив свою мечту.

Вместе с Кайседо в Лондон переедет его возлюбленная Паола Салазар. Пара познакомилась, когда игрок выступал в чемпионате Эквадора.

Они вместе уже пять лет, а с момента первой встречи прошло пять лет.

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Паоло прозвали королевой американского карнавала в провинции Лос-Риос. Сейчас она работает моделью.

Примечательно, что футболист держит в тайне свою любовь, но в начале текущего года похвастался снимками в Instagram. Салазар отпраздновала свое день рождение вместе с Кайседо.

Ранее сообщалось, что новичок Арсенала встречается с девушкой, которая покорила его откровенными танцами.

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