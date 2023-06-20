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Модель избежала тюрьмы после преследования одноклубников Мудрика

Игроки Челси могут спать спокойно.
Вчера, 21:52
Орла Мелисса Слоан / The Sun
Орла Мелисса Слоан / The Sun

Инстаграм-блогер и модель сайта для взрослых Орла Мелисса Слоан избежала тюремного заключения после длительного преследования игроков Челси.

В 2022 году девушка попала на вечеринку к Бену Чилуэллу, где познакомилась с Мэйсоном Маунтом. Вскоре хавбек переспал со Слоан и некоторое время они поддерживали нерегулярные сексуальные отношения.

Когда игрок решил прекратить данные встречи, Орла Мелисса стал "бомбить" звонками и сообщениями в соцсетях не только самого Маунта, но и Бена Чилвела и Билли Гилмора, требуя от них заставить Мэйсона встретиться с ней.

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Вскоре футболисты обратились в суд и сегодня стал известен приговор девушки. Ей удалось избежать тюрьмы, однако она была приговорена к 12 неделям лишения свободы с отсрочкой исполнения на 18 месяцев.

Кроме того, Слоан обязали выплатить игрокам в общей сложности 1100 фунтов стерлингов в качестве компенсации - 500 фунтов стерлингов Маунт и 300 фунтов стерлингов Чилуэллу и Гилмору.

Также модель получила запрет на контакт с футбольным трио, и ей придется выполнить 200 часов исправительных работ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Мэйсон Маунт

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