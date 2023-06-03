iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед начал переговоры с Челси по трансферу Маунта

После согласования контракта с игроком "красным дьяволам" осталось договориться с "синими" о сумме отступных.
Сегодня, 13:01
Мэйсон Маунт / Getty Images
Мэйсон Маунт / Getty Images

Несколько дней назад стало известно, что полузащитник Челси Мэйсон Маунт согласовал условия личного контракта с Манчестер Юнайтед.

Теперь же "красные дьяволы" начали переговоры с лондонским клубом о сумме трансфера 24-летнего англичанина, сообщает The Times.

По информации источника, манкунианцы все больше уверены в успехе данной сделки.

Однако в то время, как Юнайтед не планирует отдавать за игрока, у которого остался всего год по контракту, более 50 миллионов фунтов, Челси настаивает на сумме 60+ миллионов.

Читай также: Атлетико и Бавария ведут борьбу за игрока Боруссии Д

В прошлом сезоне Мэйсон Маунт выходил на поле 35 раз во всех турнирах, записав на свой счет три гола и шесть результативных передач.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси манчестер юнайтед Мэйсон Маунт

Статьи по теме

Легенда Манчестер Юнайтед начал музыкальную карьеру Легенда Манчестер Юнайтед начал музыкальную карьеру
Конец одной и начало другой эпох: как Сити и Юнайтед встречались на Уэмбли Конец одной и начало другой эпох: как Сити и Юнайтед встречались на Уэмбли
Травма Марсьяля может помешать Манчестер Юнайтед продать его Травма Марсьяля может помешать Манчестер Юнайтед продать его
Каземиро: Я не спорю с Бруно, просто много от него требую Каземиро: Я не спорю с Бруно, просто много от него требую
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы
Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулся в ТОП-200
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа15:52
Пиоли: Милан мог бы финишировать вторым в этом сезоне
Европа15:50
Легенда Манчестер Юнайтед начал музыкальную карьеру
НБА15:22
Бостон не станет менять тренера после неудачного плей-офф
Европа15:20
Анчелотти выступил с заявлением о будущем Бензема в Реале
Формула 115:03
Гран-при Испании: Третья практика. Ферстаппен, Перес и Хэмилтон - в тройке лучших
НБА14:57
Наказание Моранта будет связано с "ценностями НБА", а не "юридическими стандартами"
Футбол14:55
Чемпионат мира U20: определились все четвертьфинальные пары
Теннис14:35
Ролан Гаррос (WTA): Сабаленка справилась с Рахимовой, Свитолина не без проблем победила Блинкову
Европа14:33
Италия вместо Испании: Гюндоган может оказаться в Милане, отказав Барселоне
Теннис14:22
Марта Костюк прошла в третий раунд парного разряда Ролан Гаррос, совершив камбэк
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK