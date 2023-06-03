Манчестер Юнайтед начал переговоры с Челси по трансферу Маунта

После согласования контракта с игроком "красным дьяволам" осталось договориться с "синими" о сумме отступных.

Несколько дней назад стало известно, что полузащитник Челси Мэйсон Маунт согласовал условия личного контракта с Манчестер Юнайтед.

Теперь же "красные дьяволы" начали переговоры с лондонским клубом о сумме трансфера 24-летнего англичанина, сообщает The Times.

По информации источника, манкунианцы все больше уверены в успехе данной сделки.

Однако в то время, как Юнайтед не планирует отдавать за игрока, у которого остался всего год по контракту, более 50 миллионов фунтов, Челси настаивает на сумме 60+ миллионов.

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В прошлом сезоне Мэйсон Маунт выходил на поле 35 раз во всех турнирах, записав на свой счет три гола и шесть результативных передач.