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МЮ согласовал контракт с хавбеком Челси

Мэйсон Маунт близок к переходу в стан "дьяволов".
Сегодня, 00:58
Мэйсон Маунт / Getty Images
Мэйсон Маунт / Getty Images

Манчестер Юнайтед согласовал условия личного контракта с полузащитником Челси Мэйсоном Маунтом, утверждает The Telegraph.

Напомним, что контракт англичанина истекает следующим летом, но Мэйсон хочет покинуть "синих" уже сейчас. Хотя Почеттино хочет попробовать переубедить игрока.

Но руководство клуба, в целом, готово расстаться со своим воспитанником, но намерено получить за него максимально возможную сумму. Речь идет примерно о 60 млн евро.

В свою очередь, главный тренер МЮ Эрик тен Хаг убежден, что Маунт летом окажется в Манчестере. Он уже давно настаивает на его подписании.

В сезоне АПЛ-2022/23 Мэйсон Маунт провел 24 матча в рамках АПЛ, отличившись тремя голами и двумя ассистами.

Напомним, ранее стало известно, что Карим Бензема может покинуть Реал Мадрид.

 

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