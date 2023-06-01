Реал готовится к прощанию с Бензема

В мадридском Реале вовсю кипит подготовка к грядущему прощанию с Каримом Бензема, утверждает Relevo.

Напомним, ранее стало известно, что французский форвард получил предложение от саудовского Аль-Иттихада, где ему предложили 200 млн долларов за два года.

По информации издания, Бензема прибыл в Валедебебас за четыре часа до тренировки, а ушел поздно вечером в сопровождении своего агента. Предполагается, что Карим вел переговоры с Флорентино Пересом и уведомил того о своем уходе.

Также Бензема долго общался с главным тренером "сливочных" Карло Анчелотти. Сейчас есть уверенность, что об уходе Карима могут объявить с минуты на минуту.

В офисе Реала сейчас горит работа над контентом для соцсетей, связанного с уходом француза, а руководство планирует церемонию прощания, которую хотят устроить в воскресенье перед матчем с Атлетиком.

Напомним, ранее директор Боруссии рассказал о трансфере Беллингема в Реал.