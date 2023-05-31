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Директор Боруссии Д: Скоро прояснится ситуация вокруг Беллингема

Вполне возможно, что матч против Майнца был последним для англичанина в желто-черной футболке.
Вчера, 23:29
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Полузащитник дортмундской Боруссии Джуд Беллингем близок к тому, чтобы покинуть команду во время летнего трансферного окна.

Главным претендентом на 19-летнего англичанина считается мадридский Реал. Директор "шмелей" Себастьян Кель сообщил, что в ближайшее время станет ясно, останется игрок или уйдет.

"Могу сказать, что в ближайшие дни и недели все прояснится. Одна из моих задач — быть готовым ко всему. Мы бы отреагировали соответственно. Но на данный момент ничего не произошло", - цитирует легенду клуба Фабрицио Романо.

В сезоне-2022/23 Беллингем принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одиннадцатью результативными передачами.

Напомним, что Джуд Беллингем был признан лучшим игроком сезона в немецкой Бундеслиге.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд Себастьян Кель джуд беллингем

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