Лидер Боруссии Дортмунд стал игроком сезона в Бундеслиге
Джуд Беллингем получил "утешительный приз" после проигранного чемпионства.
Определился игрок сезона-2022/23 в немецкой Бундеслиге. Им стал Джуд Беллингем.
19-летний хавбек Боруссии Дортмунд впервые в карьере стал обладателем подобного приза.
В прошедшей кампании англичанин забил 8 голов и отдал 5 ассистов в 31 матче Чемпионата Германии.
Отметим, что невероятный сезон Джуда не помог "шмелям" выиграть титул, ведь в последнем туре они не сумели обыграть Майнц, что позволило Баварии обогнать их из-за лучшей разницы мячей.
Напомним, что Беллингем может в ближайшее время перебраться в Реал Мадрид.