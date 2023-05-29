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Лидер Боруссии Дортмунд стал игроком сезона в Бундеслиге

Джуд Беллингем получил "утешительный приз" после проигранного чемпионства.
Сегодня, 13:03
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Определился игрок сезона-2022/23 в немецкой Бундеслиге. Им стал Джуд Беллингем.

19-летний хавбек Боруссии Дортмунд впервые в карьере стал обладателем подобного приза.

В прошедшей кампании англичанин забил 8 голов и отдал 5 ассистов в 31 матче Чемпионата Германии.

Отметим, что невероятный сезон Джуда не помог "шмелям" выиграть титул, ведь в последнем туре они не сумели обыграть Майнц, что позволило Баварии обогнать их из-за лучшей разницы мячей.

Напомним, что Беллингем может в ближайшее время перебраться в Реал Мадрид.


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