Реал близок к завершению сделки по Беллингему

Реал почти заврешил сделку по переходу Джуда Беллингема из дортмундской Боруссии, утверждает Marca.

Английский хавбек решил присоединиться к "сливочным", о чем известил остальных претендентов, которые вышли из борьбы. Речь о Манчестер Сити и Ливерпуле.

Сделка обойдется мадридцам в 100-120 млн евро, а контракт с игроком будет подписан до 2029 года. Если не возникнет осложнений, Джуд перейдет в Реал уже сразу с открытием трансферного окна.

Считается, что клубам осталось уладить лишль небольшие детали, все остальное уже согласовано и ждет подписей. Ни Реал, ни Боруссия не ожидают никаких форс-мажоров.

Ранее сообщалось о намерении Криштиану Роналду вернуться в мадридский Реал.