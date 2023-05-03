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Футбол

Реал близок к завершению сделки по Беллингему

Игрок обойдется "сливочным" в 120 млн евро.
Сегодня, 15:48
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Реал почти заврешил сделку по переходу Джуда Беллингема из дортмундской Боруссии, утверждает Marca.

Английский хавбек решил присоединиться к "сливочным", о чем известил остальных претендентов, которые вышли из борьбы. Речь о Манчестер Сити и Ливерпуле.

Сделка обойдется мадридцам в 100-120 млн евро, а контракт с игроком будет подписан до 2029 года. Если не возникнет осложнений, Джуд перейдет в Реал уже сразу с открытием трансферного окна.

Считается, что клубам осталось уладить лишль небольшие детали, все остальное уже согласовано и ждет подписей. Ни Реал, ни Боруссия не ожидают никаких форс-мажоров.

Ранее сообщалось о намерении Криштиану Роналду вернуться в мадридский Реал.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид джуд беллингем

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