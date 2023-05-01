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Роналду намерен вернуться в мадридский Реал

Вот только Перес не рассматривает португальца, как игрока.
Сегодня, 20:08
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Криштиану Роналду намерен досрочно разорвать контракт с саудовским Ан-Насром, утверждает El Nacional.

Португалец и его семья недовольны жизнью в Саудовской Аравии, им не нравится местная культура. К тому же Роналду хотел бы врнуться в Европу.

Издание утверждает, что Флорентино Перес не против возвращения португальца в стан "сливочных", однако есть нюанс.

Роналду не нужен клубу, в качестве игрока, этот этап считается пройденным, президент Реала намерен предложить португальцу роль представителя. А в будущем устроить его в клубе на какой-нибудь техничской должности.

Ранее Джорджина Родригес опровергла слухи о возможном расставании с Роналду.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Реал Мадрид

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